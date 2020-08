Coronavirus in Francia: da lunedì mascherine obbligatorie a Parigi (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus in Francia: da lunedì saranno obbligatorie le mascherine a Parigi per tutte le persone che hanno più di 11 anni. Con 235.208 casi positivi e 30.327 morti, la Francia figura sicuramente tra i paesi più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Proprio per questo motivo, sono state disposte adesso nuove restrizioni per limitare i danni. Da lunedì … L'articolo Coronavirus in Francia: da lunedì mascherine obbligatorie a Parigi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

