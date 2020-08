Coronavirus in Campania, i dati del 7 agosto: 5 nuovi positivi (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 7 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 5 nuovi positivi su 1.972 tamponi effettuati. Cinque nuovi positivi al Coronavirus su 1.972 tamponi eseguiti ieri: è il dato del bollettino giornaliero dell’Unità di crisi della Regione Campania, aggiornato alla mezzanotte scorsa. Nessuna vittima (i deceduti restano 438) mentre si … Leggi su 2anews

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - occhio_notizie : Nuova ordinanza del Presidente De Luca - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, il bollettino della #Campania - tvoggi : CORONAVIRUS, 5 GUARITI E 5 POSITIVI IN CAMPANIA Cinque nuovi positivi al coronavirus su 1.972 tamponi eseguiti ieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

I contagi in Campania di oggi, sabato 8 agosto, sono 5 e si sono registrati nelle ultime ore, emersi dall'analisi di 1.972 tamponi, come comunicato dall'Unità di Crisi regionale nell'ultimo aggiorname ...La pandemia ha messo a nudo la fragilità della politica del turismo che in Italia, nel 2020, registrerà, secondo stime attendibili, la perdita di 140.000 posti di lavoro: mancano gli stranieri (americ ...