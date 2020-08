Coronavirus, il racconto della famosa attrice contagiata: “Periodo orribile, ho ancora effetti collaterali” (Di sabato 8 agosto 2020) Linda Lusardi, famosa attrice e showgirl inglese, sta ancora subendo l’impatto devastante del Coronavirus cinque mesi dopo aver contratto il virus. L’ex modella glamour, che oggi ha 61 anni, è stata colpita dal Covid-19 all’inizio di quest’anno, e le condizioni sono apparse subito molto gravi. Oggi, fortunatamente, si è ripresa, anche se Linda rivela che … L'articolo Coronavirus, il racconto della famosa attrice contagiata: “Periodo orribile, ho ancora effetti collaterali” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

giovann58134961 : RT @francescatotolo: Per @IlPrimatoN, vi racconto come i #migranti (anche quelli in #quarantena per il #coronavirus) riescano a scappare da… - liuk71rm : RT @francescatotolo: Per @IlPrimatoN, vi racconto come i #migranti (anche quelli in #quarantena per il #coronavirus) riescano a scappare da… - StefanoFlajani : RT @francescatotolo: Per @IlPrimatoN, vi racconto come i #migranti (anche quelli in #quarantena per il #coronavirus) riescano a scappare da… - SandraE82526551 : RT @francescatotolo: Per @IlPrimatoN, vi racconto come i #migranti (anche quelli in #quarantena per il #coronavirus) riescano a scappare da… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus racconto Positivi al Covid dopo il viaggio in Grecia, il racconto di uno dei ragazzi Youtvrs La vita ai tempi del Covid alla Rsa: al via la mostra fotografica di Michele Guerrini

Trentadue scatti per raccontare la vita di una residenza per anziani ai tempi del Covid 19. Sono quelli che, da lunedì 10 e fino a domenica 23 agosto, saranno in mostra nelle vetrine dei negozi di Orb ...

Coronavirus, Salvini: "Conte ha sequestrato mezza Italia" | "Saranno gli italiani a licenziare questo governo"

Dopo la pubblicazione dei verbali del Cts, che a marzo propose di chiudere l'Italia a zone in seguito all'epidemia, il leader della Lega attacca il premier Matteo Salvini si rifiuta di indossare la ma ...

Trentadue scatti per raccontare la vita di una residenza per anziani ai tempi del Covid 19. Sono quelli che, da lunedì 10 e fino a domenica 23 agosto, saranno in mostra nelle vetrine dei negozi di Orb ...Dopo la pubblicazione dei verbali del Cts, che a marzo propose di chiudere l'Italia a zone in seguito all'epidemia, il leader della Lega attacca il premier Matteo Salvini si rifiuta di indossare la ma ...