Coronavirus – Il nuovo DPCM fa felici F1 e MotoGp | da settembre | in Italia ok agli spettatori negli eventi sportivi

Il pubblico Italiano potrà presto tornare a presenziare agli eventi sportivi, seppur in misura ridotta. Grazie all'ultimo DPCM varato dal governo, in vigore dalla giornata di domani, i tifosi potranno accedere alle manifestazioni sportive a partire dal 1° settembre: saranno previsti 1000 spettatori per gli eventi all'aperto, 200 per quelli al chiuso. Nel testo si apprende anche che: "in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico ...

