Coronavirus: il Governo proroga le misure anti-Covid fino al 7 settembre (Di sabato 8 agosto 2020) Durante l'ultima conferenza stampa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la proroga delle misure anti-Covid almeno fino al 7 settembre. La decisione del Governo, coadiuvato dal Comitato tecnico-scientifico, è stata presa in relazione agli ultimi dati epidemiologici in Italia, che presentano una risalita della curva dei contagi. proroga delle misure anti-Covid: cosa cambia La proroga delle misure anti-Covid arriva con il nuovo Dpcm emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni saranno in vigore dal 15 agosto fino al 7 settembre 2020.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Governo Il governo italiano ha ignorato i tecnici sulla zona rossa e le altre notizie sul coronavirus Internazionale Perù, giocatori positivi al Coronavirus: stop al campionato appena ripartito

LIMA (PERU') - Il governo peruviano ha fermato il calcio professionistico nel paese, dove si era giocato il primo incontro del massimo campionato dopo una pausa di cinque mesi dovuta alla pandemia di ...

Coronavirus, Salvini: "Conte ha sequestrato mezza Italia" | "Saranno gli italiani a licenziare questo governo"

Dopo la pubblicazione dei verbali del Cts, che a marzo propose di chiudere l'Italia a zone in seguito all'epidemia, il leader della Lega attacca il premier Matteo Salvini si rifiuta di indossare la ma ...

