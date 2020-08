Coronavirus, il bollettino di oggi: 347 nuovi casi e 13 morti (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 8 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 347 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in decisa flessione rispetto a ieri quando ne erano stati registrati 552. Dall’inizio dell’emergenza sono 250.103 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 13; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.203. (segue dopo la foto) Sono 12.953 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 29 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono 305, in totale sono 201.947. Solo due le regioni a zero contagi oggi. In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su urbanpost

