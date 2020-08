Coronavirus: il bollettino dell’8 agosto. Paura per nuovi focolai (Di sabato 8 agosto 2020) L’andamento dei dati sulla diffusione del Coronavirus tengono l’Italia con il fiato sospeso. In questa anomala estate 2020 l’epidemia del Covid-19 resta protagonista tra nuovi picchi e focolai. Dopo lo spavento causato dall’impennata dei nuovi casi registrati nella giornata di venerdì 7 agosto, in quella di sabato si può tirare il fiato; il bollettino segnala infatti un calo anche se destano preoccupazione i nuovi focolai. Intanto il Presidente del Consiglio Conte ha firmato l’ultimo decreto che conferma le misure di prevenzione come mascherina obbligatoria al chiuso e nei luoghi affollati, distanziamento sociale e lavaggio mani fino al 7 settembre. Il Premier nel suo discorso si è appellato ... Leggi su thesocialpost

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - SkyTG24 : Coronavirus, 552 nuovi casi in Italia: non accadeva da maggio - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 agosto: 250.103 casi positivi e 35.203 morti - Pall_Gonfiato : Coronavirus: il bollettino dell' 8 agosto della Protezione Civile - thomasmmr : Frena la crescita dei nuovi contagi (347), salgono i morti: 13 nelle ultime 24 ore -