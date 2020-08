Coronavirus, il bollettino dell'8 agosto: 28 nuovi casi in Sicilia. Contagi in calo in Italia (+347) (Di sabato 8 agosto 2020) Sono 28 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: si conferma quindi l'andamento degli ultimi giorni (ieri +27). I nuovi positivi in Sicilia sono tutti in isolamento domiciliare. Attualmente i positivi sono... Leggi su feedpress.me

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - SkyTG24 : Coronavirus, 552 nuovi casi in Italia: non accadeva da maggio - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 agosto: 250.103 casi positivi e 35.203 morti - v3rd3acqua : RT @Open_gol: ??Le persone attualmente positive in Italia sono 12.953. Il totale delle vittime legate al Covid sale a 35.203. Ancora 43 pers… - zazoomblog : Coronavirus Italia bollettino Protezione civile oggi 8 agosto: morti contagi guariti - #Coronavirus #Italia… -