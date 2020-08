Coronavirus, il bollettino dell’8 Agosto 2020 (Di sabato 8 agosto 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino dei dati relativi all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Italia 250.103 persone hanno contratto il Coronavirus (+347 rispetto a venerdì 7 Agosto 2020). Di queste, stando ai dati del bollettino diramato dal Ministero della Salute per la giornata di Sabato 8 Agosto 2020, 12.953 (+29 rispetto alle ultime ventiquattro ore) sono attualmente in carico al sistema sanitario nazionale che conta 771 pazienti ricoverati con sintomi (8 in meno rispetto a venerdì) e 43 degenti in terapia intensiva (+1 sulle ultime ventiquattro ore). Da Marzo scorso 201.947 persone hanno vinto la loro battaglia contro il ... Leggi su zon

