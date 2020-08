Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm. Misure precauzionali prorogate fino al 7 settembre. Le mascherine restano obbligatorie al chiuso (Di sabato 8 agosto 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm che proroga fino al 7 settembre “le Misure precauzionali minime per contrastare e Contenere il diffondersi del virus Covid-19”. “Ai fini del Contenimento della diffusione del virus Covid-19”, si legge nel testo del decreto (disponibile qui), “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Non sono soggetti all’obbligo “i ... Leggi su lanotiziagiornale

