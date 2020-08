Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: cosa prevede (Di sabato 8 agosto 2020) Coronavirus, cosa prevede il nuovo Dpcm: sì alle navi da crociera e alle fiere e ai congressi, no alle discoteche e ai tifosi negli stadi. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conteha firmato il nuovo Dpcm con il quale ha confermato da seguire in questo mese di agosto all’insegna del Coronavirus. Alcune anticipazioni erano arrivate dallo stesso premier in occasione di un colloquio con il Corriere della Sera. Il nuovo Dpcm proroga le misure anti Coronavirus fino al prossimo 7 settembre. Coronavirus, cosa prevede il nuovo Dpcm che entrerà in vigore in ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Mafia, Badalamenti resta in cella: "Non rischia il Covid"

Nel carcere di Pagliarelli non ci sono casi di contagio da Coronavirus e quindi Leonardo Badalamenti può restare in cella, perchè i rischi per lui sono pressochè inesistenti. Lo sostiene la Corte d’ap ...

Luca Ricolfi “Elogi NYT a Conte? Faziosi”/ “Usa ha meno morti ogni 100mila abitanti”

Dopo l’elogio del New York Times all’Italia e al governo per come ha gestito l’emergenza coronavirus, il politologo Luca Ricolfi interviene rovesciando la prospettiva. Si può essere soddisfatti dei 58 ...

