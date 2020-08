Coronavirus, Conte firma il nuovo decreto: ancora stadi chiusi ma riaprono le crociere e le saune (a secco) (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo che il Dl Agosto è stato approvato ieri sera “salvo intese tecniche”, questa mattina Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto della presidenza del Consiglio (Dpcm) che definisce le nuove linee guide per Contenere la diffusione del Coronavirus. Queste regole si dovranno applicare dal 9 agosto e sostituiranno quelle decise dal Dpcm in vigore. Saranno valide fino al 7 settembre 2020. Il nuovo Dpcm parte dalle tre indicazioni che ormai sono diventate chiare in questa pandemia: uso della mascherina, distanziamento di un metro e lavaggio delle mani. Oltre che il divieto di ingressso per chi arriva da Paesi che fanno ancora parte della black list: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del ... Leggi su open.online

