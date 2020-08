Coronavirus, contagiati otto frati francescani ad Assisi (Di sabato 8 agosto 2020) Sono in isolamento gli otto frati francescani, tutti novizi, risultati positivi al Coronavirus. Accade ad Assisi Il Coronavirus non guarda in faccia nessuno ed è entrato anche negli ambienti della comunità del Sacro Convento di Assisi, contagiando otto frati francescani. La conferma è arrvata dalla rivista online San Francesco che per prima ha dato la … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

