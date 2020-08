Coronavirus, cinque nuovi positivi e cinque guariti in Campania (Di sabato 8 agosto 2020) cinque nuovi positivi al Coronavirus su 1.972 tamponi eseguiti ieri: e’ il dato del bollettino giornaliero dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, aggiornato alla mezzanotte scorsa. Nessuna vittima (i deceduti restano 438) mentre si segnalano cinque guarigioni, con il totale che raggiunge quota 4.245. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Coronavirus a Siracusa, cinque nuovi positivi: quattro nel capoluogo, uno a Rosolini SiracusaOggi.it Coronavirus, a Roma sette nuovi casi. Venti in totale quelli nel Lazio

Restano costanti i nuovi contagi a Roma e nel Lazio. Come ieri anche oggi nella regione si registra un totale di 20 nuovi casi. Sette i casi a Roma, cinque quelli in provincia di Roma, mentre sono 8 i ...

Il governo peruviano blocca il campionato appena ripartito

Il governo peruviano ha fermato il calcio professionistico nel paese, dove si era giocato il primo incontro del massimo campionato dopo una pausa di cinque mesi dovuta alla pandemia di Covid-19. Poco ...

