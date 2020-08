Coronavirus, Casier: 244 positivi nel centro migranti (Di sabato 8 agosto 2020) Focolaio Coronavirus a Casier, in provincia di Treviso. Delle 309 persone all’interno del centro accoglienza, ben 244 sono risultate positive: tutti gli ospiti e gli operatori dell’ex caserma Serena si trovano in quarantena Allarme Coronavirus a Casier, a pochi passi da Treviso. Nel centro di accoglienza i casi, dopo il terzo giro di tamponi, sono saliti a 244 su 309 persone complessiva tra operatori e ospiti. È quanto emerge da bollettino della Regione Veneto aggiornato al 7 agosto. Una concentrazione di casi impressionante, basti pensare che 3 persone su 4 all’interno della strutta è risultata positiva al covid-19. Situazione diventata insostenibile a causa della difficoltà a far mantenere il distanziamento all’interno del ... Leggi su bloglive

Si tratta dell'ex Caserma Serena a Casier e della casa di riposo di Santa Maria dei Battuti a Mestre.

