Coronavirus, bollettino della protezione civile: appena 347 i nuovi positivi (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago – Nonostante l’allarmismo, la condanna della movida, lo spauracchio di una seconda ondata, per il momento l’epidemia di Sars-CoV-2 in Italia sembra proseguire nel suo rallentamento. Nelle ultime 24 ore infatti i nuovi contagi sono stati solo 347, mentre nella giornata di ieri erano stati 552. Numeri ovviamente da prendere con le molle, che rappresentano una situazione nei fatti poco più che stazionaria: nella giornata di ieri infatti il numero era stato gonfiato per buona parte dagli immigrati ospitati in alcune strutture. Sarebbero anche meno i tamponi effettuati. I morti sono 13, solo 43 in terapia intensiva Se i contagi diminuiscono parzialmente, i morti aumentano passando dai 3 riscontrati ieri ai 13 di oggi. Anche in questo caso un dato che non dice nulla a livello sistemico, almeno in riferimento alla ... Leggi su ilprimatonazionale

