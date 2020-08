Coronavirus, Bill Gates investe 150 milioni di dollari per distribuire il vaccino ai più poveri (Di sabato 8 agosto 2020) Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha annunciato che insieme alla sua fondazione ha intenzione di spendere 150 milioni di dollari per distribuire il vaccino per il Coronavirus, quando questo verrà ... Leggi su tgcom24.mediaset

