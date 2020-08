Coronavirus: bilancio provvisorio: oltre 720mila morti nel mondo (Di sabato 8 agosto 2020) Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus a livello globale ha superato la soglia dei 720mila, mentre il numero complessivo dei contagi ha oltrepassato quota 19,3 milioni. E' quanto emerge dai ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in #Messico ha superato quota 50mila: è quanto emerge dai conteggi… - Open_gol : ??Forte incremento dei nuovi contagi a livello nazionale nelle ultime 24 ore. Sale a 12.921 il bilancio degli attual… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: bilancio provvisorio: oltre 720mila morti nel mondo #coronavirus - MarioMantovani3 : RT @Agenzia_Ansa: Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità. Nell… -