Coronavirus: Bernini, 'Conte ha usato scienziati come paravento e li ha ignorati' (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “Per mesi è stato fatto credere agli italiani, attraverso dirette Facebook e conferenze stampa, che il governo aveva basato tutte le sue decisioni sul lockdown sulle relazioni del Comitato tecnico-scientifico. Ora si scopre invece che i tecnici non hanno deciso al posto di Conte, ma al contrario sono stati usati per scaricare su di loro le decisioni prese in autonomia dal premier. Qui sta il punto: la politica ha il diritto di non ascoltare i tecnici e il dovere di scegliere anche sbagliando, ma quando lo fa deve assumersene pubblicamente la responsabilità". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato. "Il premier invece -aggiunge- ha fatto esattamente il contrario: si è nascosto dietro il paravento degli scienziati ignorandoli in alcune scelte cruciali ... Leggi su iltempo

