Coronavirus, approvato il ‘Decreto agosto’: ecco tutte le misure stanziate dal governo (Di sabato 8 agosto 2020) Arriva l’ultimo tassello di un pacchetto di interventi complessivi da 100 miliardi di euro. approvato ieri sera ‘salvo intese tecniche’ il decreto Agosto, che contiene misure a sostegno di lavoratori e imprese. Tra queste, il decreto prevede “18 settimane di cassa integrazione” ma “per incentivare le imprese ci sarà un nuovo intervento, un vantaggio per chi richiama” i dipendenti in azienda “con 4 mesi di sgravi contributivi al 100%” ha spiegato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. “Ovviamente – ha sottolineato – non ci saranno licenziamenti”. E “per non dividere l’Italia in due, dal 1 ottobre la fiscalità sarà a vantaggio Sud. Non ci sarà differenza, nessuno sarà privilegiato a dispetto di un altro”. E, ancora, ... Leggi su caffeinamagazine

Nella serata di venerdì 7 agosto, nel corso dell’ultimo Cdm, sono state approvate le misure per le elezioni del 2020, per le assunzioni a scuola (per 84808 docenti) e la proroga dello stato di emergen ...

Cosa ha detto Conte in conferenza stampa

In conclusione del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al “decreto legge agosto”, il premier Giuseppe Conte ieri, venerdì 7 agosto, ha tenuto una conferenza stampa per presentare le nuove ...

