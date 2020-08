Coronavirus, a Pesaro Urbino 3 giovani positive dopo una vacanza in Croazia - 4 ad Arezzo dopo un viaggio in Grecia (Di sabato 8 agosto 2020) commenta Non si placano i casi dei vacanzieri di ritorno, soprattutto giovani, positivi. A Fano, in provincia di Pesaro Urbino , tre 19enni rientrate da una vacanza in compagnia di alcuni amici in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pesaro Coronavirus Pesaro Urbino, tre ragazze positive dopo la vacanza in Croazia il Resto del Carlino L’impennata dei contagi di ritorno Il virus va e viene coi vacanzieri

di Pierfrancesco CurziNuova impennata dei contagi nelle Marche, molti sono transitati attraverso il porto di Ancona di rientro dalle vacanze in Croazia e Grecia. Ieri altri 21 e ben 104 positivi negli ...

