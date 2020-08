Coronavirus, 347 nuovi casi e 13 decessi (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – All'8 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 è di 250.103, con un incremento rispetto al 7 agosto di 347 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 12.953, con un incremento di 29 assistiti rispetto al 7 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 43 (+1) in cura presso le terapie intensive, 771 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 8 pazienti rispetto al 7 agosto. 12.139 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 13 e portano il totale a 35.203. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 201.947, con un incremento di 305 persone rispetto al 7 agosto. Il numero di tamponi ... Leggi su liberoquotidiano

