Control e Alan Wake sono solo l'inizio, Remedy è già al lavoro su un nuovo titolo ambientato nello stesso universo (Di sabato 8 agosto 2020) Durante lo scorso PlayStation State of Play, Remedy ha mostrato al mondo intero il secondo DLC per il suo titolo di successo, Control. La particolarità di questo contenuto extra, intitolato AWE? Si tratta a tutti gli effetti di un cross-over con un'altra IP Remedy, Alan Wake, confermando l'intenzione della software house di creare un universo condiviso dove tutti i suoi titoli possano coesistere.Tutto ciò è stato ribadito con un post sul blog ufficiale di Remedy:"Ogni gioco creato è un'esperienza stand-alone, ma ogni gioco è anche un portale per un universo più grande, con eccitanti opportunità per eventi cross-over.".Leggi altro... Leggi su eurogamer

