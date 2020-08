Conte ha firmato il nuovo Dpcm: calcetto, stadi e discoteche cosa si può fare e cosa no (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago – Non solo l’intesa sulle misure economiche del Dl agosto, per non farsi mancare nulla il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, ha firmato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani e resterà valido fino al 7 settembre 2020. Prorogate le misure precauzionali ormai in vigore da mesi: distanziamento sociale di almeno un metro, lavaggio delle mani, divieto di assembramento etc. Confermato il divieto di ingresso in Italia per chi arriva da una serie di Paesi tra cui Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Partecipazione del pubblico solo a eventi sportivi di “minore entità” Ancora lontana la riapertura ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al #coronavirus. In vigore fino al 7 settembre #ANSA - Agenzia_Italia : Distanziamenti e mascherine fino al 7 settembre, Conte ha firmato il Dpcm - m_ariasole : RT @kadeegia: Antirazzisti Wannabe be like FASCI APPESI SALVINI MERDA e poi leccare il culo a Conte che fino a un anno era al governo con S… - SpiderMeg_ : RT @kadeegia: Antirazzisti Wannabe be like FASCI APPESI SALVINI MERDA e poi leccare il culo a Conte che fino a un anno era al governo con S… - moonyspatronus : RT @kadeegia: Antirazzisti Wannabe be like FASCI APPESI SALVINI MERDA e poi leccare il culo a Conte che fino a un anno era al governo con S… -