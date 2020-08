Condò: Sarri non si è mai imposto alla Juve (Di sabato 8 agosto 2020) Secondo il commento di Paolo Condò, intervenuto in collegamento con Sky Sport, i motivi dell’esonero di Maurizio Sarri alla Juventus vanno ricercati all’inizio della sua avventura bianconera: “Il parallelo che richiamo spesso è quello con Pep Guardiola, tra l’altro allenatore ispiratore dello stesso Sarri. Quando nel 2008 Pep divenne l’allenatore del Barcellona dopo una sola stagione nel Barça B – forte della sua storia passata coi catalani – pose delle condizioni pesantissime per l’epoca: la cessione di Ronaldinho, Deco ed Eto’o. Ronaldinho perché faceva ombra a Messi, Deco perché frenava lo sviluppo di Iniesta e Eto’o per questioni legate allo spogliatoio. Laporte diede via i primi due, riuscendo a ... Leggi su ilnapolista

napolista : Condò: #Sarri non si è mai imposto alla #Juve Commentando l’esonero del tecnico alla Juve a SkySport: “La prima co… - SkySport : Condò: 'Guardiola nel 2008 impose sue scelte al Barça, Sarri no' - TUTTOJUVE_COM : Condò: 'Sarri non ha avuto la forza di chiedere giocatori adatti al suo calcio' - sportli26181512 : Guardiola nel 2008 impose le sue scelte al Barcellona, Sarri no: L'analisi di Paolo Condò dopo l'esonero di Maurizi… - tuttonapoli : Condò demolisce Sarri: 'E' partito subito male, andando da CR7 a chiedergli dove schierarlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Condò Sarri