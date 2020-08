Con 85mila docenti da assumere e personale aggiuntivo la scuola è pronta a ripartire (Di sabato 8 agosto 2020) La scuola ripartirà a settembre con tutti gli insegnanti di cui ha bisogno: per incrementare il personale la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sta portando avanti un lavoro enorme in tempi strettissimi. L’obiettivo è quello di affrontare nel miglior modo possibile l’emergenza, che per il rispetto delle misure di sicurezza richiede classi dove sia rispettato il distanziamento e con meno alunni. Un lavoro che si sta facendo in queste ore e che in prospettiva dovrà portare ad eliminare strutturalmente le cosiddette “classi pollaio” e a ridurre al minimo il precariato nella scuola. L’ultima novità arriva dal via libera del Ministero dell’Economia e Finanze all’assunzione, a tempo indeterminato, di 84.808 docenti precari. Saranno inseriti in ... Leggi su ilblogdellestelle

Frances71841596 : RT @M5S_Camera: Con 85mila docenti da assumere e personale aggiuntivo la scuola è pronta a ripartire - mickycaruso : RT @M5S_Camera: Con 85mila docenti da assumere e personale aggiuntivo la scuola è pronta a ripartire - M5S_Camera : Con 85mila docenti da assumere e personale aggiuntivo la scuola è pronta a ripartire - MariaAversano1 : RT @M5S_Senato: Con 85mila docenti da assumere e personale aggiuntivo la scuola è pronta a ripartire - M5S_Senato : Con 85mila docenti da assumere e personale aggiuntivo la scuola è pronta a ripartire -