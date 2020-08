Completamente nudo, insegue cinghiali in riva al lago: sconcerto tra i bagnanti, le foto più assurde di agosto | Gallery (Di sabato 8 agosto 2020) Prego? foto imbarazzanti e che stanno facendo il giro del mondo. Immagini che fanno ridere e lasciano piuttosto perplessi. Siamo al lago di Teufelssee, celebre meta turistica in Germania. E i bagnanti hanno assistito a ciò che potete vedere nella Gallery: un nudista che insegue un cinghiale e i suoi cuccioli. La ragione? L'animale aveva rubato all'uomo una borsa gialla che conteneva un computer (l'animale la tiene in bocca, come si vede nelle foto). Non si sa come sia andata a finire la caccia al cinghiale, ma restano le immagini: ecco il signore di mezza età, come mamma l'ha fatto e con una discreta pancia, correre a tutta velocità verso le bestiole, tra gli sguardi stupiti e divertiti delle persone sdraiate a prendere il sole o a godersi il loro pic-nic. Leggi su liberoquotidiano

