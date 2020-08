Commercialisti proclamano sciopero di categoria (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 7 agosto 2020 – Le associazioni dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO – SIC) hanno oggi formalmente proclamato lo sciopero di categoria mediante comunicazione alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’astensione avrà ambito nazionale, decorrerà dalle ore 24:00 del giorno 14/09/2020 alle ore 24:00 del giorno 22/09/2020 e consisterà nell’astensione per 8 (otto giorni) della presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) II trim 2020, ai sensi art. 21 bis DL 78/2010 nonché nell’astensione dalla presenza in udienza per 8 (otto) giorni presso le Commissioni ... Leggi su notizieora

