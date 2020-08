Coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica: nei guai due uomini (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nell’ambito delle attività preventive e di contrasto disposte nell’area solofrana, nel Montorese e nei territori della compagnia di Solofra, i carabinieri di Aiello del Sabato, al termine di perquisizione domiciliare, hanno denunciato in stato di liberta’ una 56enne che sul balcone della propria abitazione di aiello del sabato aveva realizzato una Coltivazione di piante di marijuana. l’illecita attivita’ veniva poi completata all’interno dell’appartamento, ove la donna aveva allestito una camera per l’essiccazione della sostanza stupefacente, della quale si rinvenivano ulteriori grammi 40 circa, pronti all’uso. A Montoro, un 46enne agli arresti domiciliari e’ stato deferito in stato di libertà in quanto, nonostante la misura ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : SOLOFRA/MONTORO/AIELLO DEL SABATO: Coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica - - BuscandoMaria : RT @verd44766903: @SpinellidItalia facciamo anche nomi e cognomi di pericolosi criminali. Senza parole.... - Nutizieri : Maxi-piantagione di marijuana a San Lazzaro: la droga avrebbe fruttato 300mila euro - citynowit : Coltivavano droga nelle aree rurali dell’entroterra della locride - ondivaga7 : RT @verd44766903: @SpinellidItalia facciamo anche nomi e cognomi di pericolosi criminali. Senza parole.... -

Ultime Notizie dalla rete : Coltivazione marijuana Maggiore chiarezza sui semi e la coltivazione di cannabis TargatoCn.it Una piantagione di marijuana nascosta tra i rovi, arrestati zio e nipote nel Reggino

MELICUCCO (REGGIO CALABRIA) – Avevano impiantato una coltivazione di marijuana proteggendola con una sorta di barriera fatta di rovi e sterpaglie. Pasquale Fossari, di 51 anni, con precedenti, e il ni ...

Catania, scoperta in un bosco piantagione di marijuana: vale due milioni di euro

CATANIA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno scoperto in una zona boschiva impervia del Comune di Licodia Eubea (65 km dal capoluogo etneo) una piantagione di ...

MELICUCCO (REGGIO CALABRIA) – Avevano impiantato una coltivazione di marijuana proteggendola con una sorta di barriera fatta di rovi e sterpaglie. Pasquale Fossari, di 51 anni, con precedenti, e il ni ...CATANIA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno scoperto in una zona boschiva impervia del Comune di Licodia Eubea (65 km dal capoluogo etneo) una piantagione di ...