Cinema e giornalismo in lutto. Addio a un vero orgoglio italiano: morto a 68 anni (Di sabato 8 agosto 2020) lutto nel mondo del giornalismo e del Cinema internazionale per la morte di Lorenzo Soria, il giornalista italiano che per anni è stato presidente della Hollywood Foreign Press Association, l’organizzazione che ogni anno assegna i Golden Globes. Soria è morto a 68 anni a Los Angeles. “Lorenzo si è occupato di politica, società e altri argomenti, ma quel che amava di più erano le interviste con i talenti di Hollywood e poter raccontare i trend nell’industria del Cinema”, racconta la Hollywood Foreign Press Association in un comunicato stampa diffuso dopo la morte del giornalista. Tre volte presidente della Hollywood Foreign Press Association e storico inviato da Hollywood per La Stampa e ... Leggi su caffeinamagazine

È morto il celebre presidente dei Golden Globes, Lorenzo Soria. Il giornalista italiano viveva a Los Angeles: si spegne all’età di soli 68 anni. Lascia un vuoto nel mondo del giornalismo e del cinema.

