Cina, un morto per peste bubbonica: isolato il villaggio di Suji Xincun, test sugli abitanti (Di sabato 8 agosto 2020) Un uomo è morto, infettato dalla peste bubbonica, nella Mongolia Interna, regione autonoma cinese tra la Cina e la Mongolia. Le autorità hanno dunque isolato il villaggio di Suji Xincun, dove viveva la vittima. Finora i test eseguiti su tutti gli abitanti del villaggio sono risultati negativi. Negative anche nove persone che erano venute in stretto contatto con il paziente poi deceduto e che sono state poste in quarantena, così come altre 26 persone che avevano avuto contatti indiretti. Il decesso è stato comunicato alle autorità di Baotou domenica scorsa e la conferma della diagnosi è giunta giovedì, ha reso noto la Commissione sanitaria ... Leggi su ilfattoquotidiano

