Cina, muore di peste bubbonica: villaggio in lockdown (Di sabato 8 agosto 2020) Le autorità della regione cinese della Mongolia Interna hanno posto in isolamento un intero villaggio dopo la morte di un residente provocata dalla peste bubbonica: lo riporta la Cnn. Il decesso è ... Leggi su tgcom24.mediaset

Cina: muore di peste bubbonica, villaggio in lockdown

