Cina, allarme peste bubbonica: c’è un morto. Intero paese in lockdown (Di sabato 8 agosto 2020) Non solo il coronavirus. La Cina piomba anche nell’incubo della peste bubbonica. Le autorità della Mongolia hanno posto in isolamento un Intero villaggio dopo la morte di un residente. A riportare la notizia è la Cnn. Cina, paura per la peste bubbonica: un morto. Villaggio in quarantena Secondo la tv americana, il decesso è stato … L'articolo Cina, allarme peste bubbonica: c’è un morto. Intero paese in lockdown Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Le autorità della Mongolia Interna — una regione della Cina — hanno posto in isolamento un intero villaggio dopo la morte di un residente provocata dalla peste bubbonica: lo riporta l’agenzia cinese X ...

Allarme nella regione cinese della Mongolia Interna dove le autorità hanno posto in isolamento un intero villaggio dopo la morte di un residente provocata dalla peste bubbonica: lo riporta la Cnn. Il ...

