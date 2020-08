Ciclismo: Tamponi per il Covid ed attività posticipata al 1° Novembre (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 agosto 2020 " Importanti decisioni arrivano dalla riunione del Consiglio Federale della FederCiclismo tenutosi a Roma, in merito ai Tamponi per il Covid e all'attività ciclistica 2020. Il ... Leggi su lanazione

Roma, 8 agosto 2020 – Importanti decisioni arrivano dalla riunione del Consiglio Federale della Federciclismo tenutosi a Roma, in merito ai tamponi per il Covid e all’attività ciclistica 2020. Il Segr ...

Lappartient e la stagione al via con le Strade Bianche: “Un messaggio di speranza”

Intanto una notizia: il protocollo sanitario contro il coronavirus sarà rafforzato per impedire a un corridore, non in regola con i tamponi, di gareggiare. I medici Uci e i giudici delle corse sono in ...

