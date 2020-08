Ciclismo, sospeso Groenewegen per “aver violato le norme di sportività” (Di sabato 8 agosto 2020) Il team Jumbo-Visma ha annunciato la sospensione di Dylan Groenewegen. Il ciclista è sotto indagine da parte dell’Uci per lo sprint finale della prima tappa del Giro di Polonia, in cui una sua manovra ha portato alla terribile caduta di Fabio Jakobsen, della Deceuninck-Quickstep. Il ciclista olandese è stato fatto uscire dal coma venerdì scorso, dopo l’operazione durata cinque ore per le diverse fratture riportate al volto. La Deceuninck-Quickstep ha presentato una denuncia nei confronti di Groenewegen, il quale è stato sospeso dal suo team per aver “violato le norme di sportività e questo per noi è inacettabile. Abbiamo deciso che Dylan non prenderà parte ad alcuna gara fino al giudizio della disciplinare Uci“. Leggi su sportface

__santino992 : RT @sportface2016: #Ciclismo, il team #JumboVisma ha sospeso Dylan #Groenewegen per 'aver violato le norme di sportività' - sportface2016 : #Ciclismo, il team #JumboVisma ha sospeso Dylan #Groenewegen per 'aver violato le norme di sportività' - teletext_ch_it : Ciclismo: Winter sospeso per doping -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo sospeso Ciclismo, sospeso Groenewegen per "aver violato le norme di sportività" Sportface.it Ciclismo, sospeso Groenewegen per “aver violato le norme di sportività”

Il team Jumbo-Visma ha annunciato la sospensione di Dylan Groenewegen. Il ciclista è sotto indagine da parte dell’Uci per lo sprint finale della prima tappa del Giro di Polonia, in cui una sua manovra ...

La Jumbo-Visma sospende Groenewegen, lui parla per la prima volta dopo l’incidente: «È solo colpa mia»

Con un comunicato, il Team Jumbo-Visma ha preso posizione ufficiale in merito alla caduta avvenuta al termine della prima tappa del Tour de Pologne, causata dal proprio portacolori Dylan Groenewegen ( ...

Il team Jumbo-Visma ha annunciato la sospensione di Dylan Groenewegen. Il ciclista è sotto indagine da parte dell’Uci per lo sprint finale della prima tappa del Giro di Polonia, in cui una sua manovra ...Con un comunicato, il Team Jumbo-Visma ha preso posizione ufficiale in merito alla caduta avvenuta al termine della prima tappa del Tour de Pologne, causata dal proprio portacolori Dylan Groenewegen ( ...