Ciclismo – 111ª Milano-Sanremo: percorso inedito, altimetria e favoriti (Di sabato 8 agosto 2020) Annunciati i partenti della 111a Milano-Sanremo presented by Vittoria di domani. In questo anno particolare, un percorso inedito che però non cambia il fascino e la suspense tipica de La Classicissima, che vedrà al via molti campioni del pedale a partire dal vincitore della passata edizione, Julian Alaphilippe. Tra i nomi di spicco i vincitori delle passate edizioni Vincenzo Nibali (2018), Michał Kwiatkowski (2017), Arnaud Demare (2016 e fresco vincitore della Milano-Torino presented by EOLO) e Alexander Kristoff (2014). Fernando Gaviria, Wout van Aert (vincitore della Strade Bianche EOLO sabato e terzo alla Milano-Torino presented by EOLO), Caleb Ewan (secondo alla Milano-Torino presented by EOLO), Peter Sagan, Philippe Gilbert, Greg Van ... Leggi su sportfair

