Choc nel piccolo centro italiano: abusa di un ragazzino, gli invia foto intime e lo investe con l’auto. Arrestato pedofilo (Di sabato 8 agosto 2020) Ha fatto salire in auto un 17enne a Montesano Scalo e, dopo essersi abbassato i pantaloni, gli avrebbe proposto di toccargli le parti intime. È stato Arrestato per atti sessuali ai danni di un minore, un meccanico del Vallo di Diano denunciato dal ragazzino vittima dell’accaduto che sarebbe poi stato minacciato affinché non raccontasse della violenza. Stando all’accusa e a quanto ricostruito dai carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capitano Acquaviva, infatti, il 47enne meccanico prima ha costretto il 17enne a carezzarlo nelle parti intime. Sempre stando a quanto ricostruito dai militari il meccanico gli ha inviato anche alcuni messaggi, alcuni pure con foto di organi genitali maschili.



E ancora in un’occasione – per intimorirlo ... Leggi su caffeinamagazine

FerranteGonzaga : RT @sono_farmaci: La campagna choc (nel senso di sciocca) di Madrid! Se non usi la mascherina finisci al forno crematorio. Ma voi dovete… - Giacomo2500 : @Deputatipd - atestaltasempre : RT @sono_farmaci: La campagna choc (nel senso di sciocca) di Madrid! Se non usi la mascherina finisci al forno crematorio. Ma voi dovete… - daninovaro : RT @sono_farmaci: La campagna choc (nel senso di sciocca) di Madrid! Se non usi la mascherina finisci al forno crematorio. Ma voi dovete… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc nel Violentata da uno straniero sul treno Roma-Avezzano, 60enne sotto choc: aggressore arrestato Il Messaggero Strage a Beirut, Rabih Alameddine: «Sistema fallito, ma si smetta

«Stavo parlando su Facetime con mia madre, ho visto la casa tremare, poi ho sentito il botto, assordante, potente. Sembrava le stesse crollando il mondo addosso e io non potevo far nulla... è stato te ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino oggi, parla Maria De Filippi: "Non so come andrà a finire, durante il lockdown lui..."

La conduttrice Maria De Filippi dice la sua sulla rottura tra la Rodriguez e De Martino. È davvero finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La loro rottura è stata criticata e commentata da mo ...

«Stavo parlando su Facetime con mia madre, ho visto la casa tremare, poi ho sentito il botto, assordante, potente. Sembrava le stesse crollando il mondo addosso e io non potevo far nulla... è stato te ...La conduttrice Maria De Filippi dice la sua sulla rottura tra la Rodriguez e De Martino. È davvero finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La loro rottura è stata criticata e commentata da mo ...