Chiara Ferragni, "ca***": ancora? La parolaccia che fa sbroccare la moglie di Fedez (Di sabato 8 agosto 2020) Il piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, fa uno scherzo di nuovo alla mamma. E finisce sui social. Due giorni fa, Leo, ha detto una parolaccia: la prima. È accaduto mentre giocava con papà Fedez. La parolaccia? “Ca.....". Tutto è accaduto di nuovo. In Sardegna, dove i Ferragnez sono in vacanza, il piccolo Leone ne ha detta un'altra. Anzi sempre la stessa. Uno scivolone. La Ferragni si è arrabbiata tantissimo. Ma Fedez ha difeso Leo. "Ha detto scherzo!Vero Leo?" Risate su risate: è finita così in casa Ferragnez, a tarallucci e vino. Ma i fari restano puntati sul piccolo Leone: il diktat è "basta parolacce". Leggi su liberoquotidiano

zazoomblog : Chiara Ferragni: continui attacchi degli haters - #Chiara #Ferragni: #continui #attacchi - giadinagrisu : RT @tempoweb: Dramma in casa #ferragni Leone ci ricasca E mamma Chiara se la prende con #fedez - pastaIpesto : RT @gatticiccioni: che chiara ferragni, magra, bionda, ricca, occidentale, mi venga a dire uh guarda anche io ho la cellulite (due buchini… - asiaxoccidente : RT @zonagriigia: Chiara Ferragni e Fedez: respirano Italiano medio: - tempoweb : Dramma in casa #ferragni Leone ci ricasca E mamma Chiara se la prende con #fedez -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni e la foto con Fedez? "Uguale a...", che umiliazione: cosa non avevate notato LiberoQuotidiano.it Chiara Ferragni, "ca***": ancora? La parolaccia che fa sbroccare la moglie di Fedez

Il piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, fa uno scherzo di nuovo alla mamma. E finisce sui social. Due giorni fa, Leo, ha detto una parolaccia: la prima. È accaduto mentre giocava con p ...

“Smagliature sul seno?” Francesca Ferragni non si nasconde: “Anche sulle gambe. Siamo umani”

Già Chiara Ferragni in passato è stata simbolo del body positivity, essendo una giovane donna che ha combattuto con gli haters e contro i loro commenti negativi riguardanti il suo corpo. Recentemente ...

Il piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, fa uno scherzo di nuovo alla mamma. E finisce sui social. Due giorni fa, Leo, ha detto una parolaccia: la prima. È accaduto mentre giocava con p ...Già Chiara Ferragni in passato è stata simbolo del body positivity, essendo una giovane donna che ha combattuto con gli haters e contro i loro commenti negativi riguardanti il suo corpo. Recentemente ...