Chi è Andrea Pirlo, il nuovo tecnico della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Chi è Andrea Pirlo, il nuovo tecnico della Juventus. La carriera e la vita privata del ‘Maestro’. ROMA – Il 19 maggio del 1979 a Flero, paesino del Bresciano, nasceva Andrea Pirlo. Il Maestro si è avvicinato al calcio iniziando a giocare nella squadra della sua città. Le sue grandi qualità sono state notate dal Brescia, che lo ha portato nelle giovanili. Con i lombardi ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 1996/1997 mentre l’anno successivo il centrocampista si è messo in evidenza nella massima serie con 29 presenze e 4 reti. Dopo l’esperienza con le ‘Rondinelle’, il giocatore si è trasferito all’Inter. ... Leggi su newsmondo

