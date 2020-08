Chayote per perdere peso e proteggere il cuore (Di sabato 8 agosto 2020) Vegetale appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, il Chayote è un concentrato di benefici straordinari. Quando li si elenca, è necessario ricordare innanzitutto la presenza degli antiossidanti. Entrando nel vivo di questi preziosi alleati della salute, citiamo in particolare il contenuto di quercetina, ma anche quello di miricetina e kaempferol. Da non dimenticare è poi il fatto che la zucca Chayote costituisce una portentosa fonte di vitamina C. Quando si parla dei motivi per cui il Chayote fa bene alla salute, è il caso di rammentare che questo ortaggio è uno straordinario concentrato di fibre. Inoltre, è povero di calorie. Tornando un attimo alle fibre, è opportuno rammentare le loro ripercussioni positive sul peso, da diverso tempo al centro ... Leggi su dilei

