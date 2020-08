Champions League live, Barcellona-Napoli: tv, diretta, formazioni e risultati (Di sabato 8 agosto 2020) Barcellona, Spagna,, 8 agosto 2020 - E' la notte di Barcellona-Napoli . Alle 21 la squadra di Gennaro Gattuso si gioca in novanta minuti l'accesso alla Final Eight di Champions League . Dopo l'1-1 ... Leggi su quotidiano

juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - SkySport : JUVENTUS – LIONE 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Depay (12’) ? rig. #Ronaldo (43’) ? #Ronaldo (60’) ? LIONE AI QUART… - OfficialSSLazio : ?? Quando è venerdì e i biancocelesti sono alla fase a gironi di Champions League... #FridayFeeling #UCL… - sportface2016 : #BarcellonaNapoli: le formazioni ufficiali, le scelte di #Setien e di #Gattuso #Ucl - Gazzetta_it : Barcellona-Napoli: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Il day after dell'eliminazione in Champions League è carico di rimpianti e rabbia dalle parti della Continassa. Conquistato il nono scudetto in Serie A, tutti avevano infatti in testa l'obiettivo di a ...TORINO - Al termine della stagione, sancito dall'eliminazione in Champions League per mano del Lione, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala, sul proprio profilo Instagram, ha tracciato il bilancio ...