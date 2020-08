Champions League, le probabili formazioni di Barcellona-Napoli: Mertens guida il tridente azzurro (Di sabato 8 agosto 2020) Appuntamento importante questa sera al Camp Nou per il Napoli, che fa visita al Barcellona per contendergli un posto nei quarti di finale di Champions League. Francesco Pecoraro/Getty ImagesDopo l’1-1 dell’andata, giocata ormai mesi fa, i blaugrana e gli azzurri vanno a caccia del pass per la Final Eight di Lisbona, obiettivo minimo per entrambi i club. I padroni di casa arrivano a questo match con molte defezioni, Setien ha a disposizione solo 13 giocatori della prima squadra, complici squalifiche e infortuni. Situazione migliore per Gattuso, che potrà contare anche sul proprio capitano Lorenzo Insigne, recuperato dopo l’infortunio subito contro la Lazio. Barcellona (3-4-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet; De Jong, Rakitic, Sergi Roberto, Jordi Alba; Suarez, ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari degli ottavi Sky Sport Atalanta, lesione crociato per Gollini: salta la sfida al PSG

(ANSA) - BERGAMO, 08 AGO - Niente quarto di Champions League il 12 agosto a Lisbona per Pierluigi Gollini. Il portiere dell'Atalanta ha riportato la lesione subtotale del crociato posteriore del ginoc ...

Pjanic saluta la Juve: "Ho fatto parte di qualcosa di grande"

La partita contro il Lione di venerdì sera, che ha sancito l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, è stata l’ultima con la maglia bianconera di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ...

