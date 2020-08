Champions League, gli accoppiamenti dei quarti: una sola italiana, date e orari (Di sabato 8 agosto 2020) Champions League, gli accoppiamenti dei quarti – Si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League. Salutano la competizione due italiane, si tratta di Juventus e Napoli, solo l’Atalanta proverà a portare ancora più in alto la Serie A. La squadra di Gasperini dovrà vedersela contro il Psg, una squadra sicuramente fortissima dal punto di vista tecnico. Chance per l’Atletico Madrid che affronterà il Lipsia, la sfida più equilibrata è quella tra Barcellona e Bayern Monaco. Infine il Manchester City contro il Lione, gli inglesi sono nettamente favoriti contro i francesi. Ecco tabellone, date e orari. Champions League, gli ... Leggi su calcioweb.eu

Dopo il pari per 1 a 1 allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, nel match di andata, il Napoli guidato dal mister Gennaro Gattuso, al Camp Nou, non è riuscito a piegare il Barcellona nella gara di ritorn ...TORINO - La Juventus ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Maurizio Sarri, che non sarà il tecnico della formazione bianconera nella prossima stagione. La decisione della società è stata ...