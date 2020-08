Champions League, Barcellona-Napoli: Gattuso non cambia, Setién col tridente. Le formazioni ufficiali (Di sabato 8 agosto 2020) Il Napoli pronto ad affrontare l'ostica trasferta di Barcellona contro i blaugrana.Gli azzurri alle ore 21,00 affronteranno i catalani nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, all'andata il match si chiuse sull'1-1. Le formazioni ufficiali della sfida del Camp Nou.Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Rakitic, Sergi Roberto; Suarez, Griezmann, Messi. All SetienNapoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne (All. Gattuso) Leggi su mediagol

