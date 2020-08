Champions League, Barcellona-Napoli 3-1: Gattuso out, blaugrana ai quarti contro il Bayern Monaco (Di sabato 8 agosto 2020) Il Barcellona batte il Napoli e passa ai quarti di finale.Dopo l'eliminazione della Juventus contro il Lione, il Napoli è sceso sul campo del Camp Nou per affrontare il Barcellona in occasione degli ottavi di finale della Champions League: gli azzurri avevano bisogno di una vittoria per cercare di ribaltare l'1 a 1 dell'andata.Partono subito bene i blaugrana che dopo soltanto dieci minuti riescono a passare in vantaggio: calcio d'angolo battuto da Rakitic, Lenglet salta più in alto di tutti e riesce di testa a realizzare la rete dell'1 a 0. Gli azzurri provano a ribaltare la gara ma al 23' si accende la luce di Lionel Messi: l'attaccante ... Leggi su mediagol

