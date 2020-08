Champions, i convocati del PSG: ci sono Mbappé e Verratti (Di sabato 8 agosto 2020) Thomas Tuchel ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la final eight di Champions League che si disputerà in Portogallo Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la final eight di Champions League. C’è Kylian Mbappé, la cui presenza contro l’Atalanta è ancora in dubbio dopo l’infortunio rimediato nella Coppa di Francia contro il S. Etienne. BAKKER Mitchel BERNAT Juan BULKA Marcin CHOUPO-MOTING Eric Maxim DAGBA Colin DI MARIA Angel DIALLO Abdou DRAXLER Julian GUEYE Idrissa HERRERA Ander ICARDI Mauro INNOCENT Garissone KALIMUENDO Arnaud KEHRER Thilo KIMPEMBE Presnel KURZAWA Layvin MARQUINHOS NAVAS Keylor PAREDES Leandro PEMBELE Timothée MBAPPÉ Kylian MBE SOH Loïc NEYMAR JR RICO Sergio RUIZ ... Leggi su calcionews24

