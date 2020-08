Ceppaloni, nominati i vertici locali di ‘Noi Campani’: Russo e Barone guideranno il movimento (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCeppaloni (Bn) – Prosegue l’organizzazione territoriale di Noi Campani. Il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinciale Domenico Parisi hanno nominato i vertici del circolo locale di Ceppaloni. Segretario è stato nominato Geppino Russo, imprenditore e in passato più volte consigliere e assessore comunale, e presidente Angelamaria Barone, dirigente veterinario dell’Asl. “Ringraziamo gli amici Russo e Barone per aver accettato la proposta di guidare il movimento a Ceppaloni e di condividere un percorso politico che esprimerà una proposta programmatica e di governo particolarmente valida per le aree interne” affermano Chiusolo e Parisi. ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ceppaloni nominati Noi Campani: nominati i vertici del circolo locale di Ceppaloni ilVaglio Noi Campani: nominati i vertici del circolo locale di Ceppaloni

Prosegue l’organizzazione territoriale di Noi Campani. Il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinciale Domenico Parisi hanno nominato i vertici del circolo locale di Ceppaloni. Se ...

Prosegue l’organizzazione territoriale di Noi Campani. Il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinciale Domenico Parisi hanno nominato i vertici del circolo locale di Ceppaloni. Se ...