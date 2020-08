Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La foto della verità (Di sabato 8 agosto 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Dopo i rumors su una presunta crisi, la coppia rompe il silenzio e svela la verità con una foto. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rompono il silenzio sui social e rispondono ai rumors che li vorrebbero in crisi. sono bastati pochi giorni di lontananza tra i due … L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La foto della verità è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

