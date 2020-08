Cdm Conte: ecco la terza manovra per fronteggiare l’emergenza economica (Di sabato 8 agosto 2020) Le misure stanziate dal governo negli ultimi mesi arrivano nel complessivo a 100 miliardi. Lo ha ricordato il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il via libera al “decreto legge agosto” Lo ha detto in conferenza stampa Giuseppe Conte, dopo il via libera del consiglio dei ministri al “decreto legge agosto”, “Abbiamo approvato misure … L'articolo Cdm Conte: ecco la terza manovra per fronteggiare l’emergenza economica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Dl agosto, via libera Cdm. Conte: misure arrivano nel complesso a 100 miliardi. DIRETTA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Conte: 'La curva dei contagi è stabile, l'Italia sta facendo bene. Riceviamo attestati da tutto il… - romi_andrio : RT @repubblica: Cdm, Conte: 'Approvate misure per complessivi 100 miliardi'. E sul Covid: 'Misure precauzionali in vigore fino al 7 settemb… - repubblica : Cdm, Conte: 'Approvate misure per complessivi 100 miliardi'. E sul Covid: 'Misure precauzionali in vigore fino al 7… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #Conte: 'La curva dei contagi è stabile, l'Italia sta facendo bene. Riceviamo attestati da tutto il mondo… -