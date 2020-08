Caterina Balivo scappa dai figli | Momenti di follia per la conduttrice (Di sabato 8 agosto 2020) Caterina Balivo scappa dai figli per l’esasperazione. La conduttrice ha vissuto un momento di pura follia, confermato da un video davvero stranissimo che ha condiviso sul profilo Instagram. Caterina Balivo ha trascorso l’ultimo mese in totale relax, insieme alla sua famiglia, dopo la fine della stagione televisiva. Stare con i figli era il suo desiderio … L'articolo Caterina Balivo scappa dai figli Momenti di follia per la conduttrice proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

